Clarence Seedorf, ex calciatore rossonero, ha rilasciato una lunga ed interessante intervista anche in vista di Milan-Liverpool

Clarence Seedorf, ex centrocampista rossonero, ha rilasciato una lunga ed interessante intervista ai microfoni del quotidiano 'La Gazzetta dello Sport', nell'edizione in edicola questa mattina, soffermandosi in modo particolare sul cammino del Milan in Champions League. Ecco, dunque, le sue parole in merito.