Milan-Liverpool, si riparte da Ibrahimovic e Morata: le legge dei numeri ‘9’

In vista di Milan-Liverpool i rossoneri dovranno ripartire da Alvaro Morata e Zlatan Ibrahimovic, due che nella giornata di ieri, lunedì 16 settembre, hanno dato la carica all'ambiente, a loro modo. Questo il pensiero del quotidiano 'Tuttosport', nell'edizione in edicola questa mattina. Lo svedese lo ha dimostrato con i fatti, tornando a Milanello per assistere alla rifinitura dei ragazzi di Paulo Fonseca. Si è seduto sulla panchina a bordo campo e ha scrutato il lavoro della squadra. Oltre ad essersi intrattenuto con Geoffrey Moncada a parlare per diversi minuti.