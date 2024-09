Davide Calabria, capitano rossonero, dovrebbe scendere un campo in occasione di Milan-Liverpool in quanto graziato dalla UEFA: ecco perché

In occasione di Milan-Liverpool il tecnico rossonero Paulo Fonseca potrebbe ritrovare dal 1' Davide Calabria, assente contro il Venezia per un piccolo fastidio. Il capitano prenderà con ogni probabilità il posto di Emerson Royal che nell'ultima partita è stato decisamente migliore di altre occasioni, ma ha ancora ampi margini di miglioramento. Tornerà quindi a calcare il campo di San Siro il terzino del Diavolo, che avrà la sua grande occasione per mettersi in mostra in un contesto come la Champions League, che comunque ha già vissuto questi palcoscenici importanti nelle scorse stagioni con la maglia del club.