Milan, con Levine non solo business: arriva una cultura vincente

Il Milan, si legge sulle pagine di Tuttosport, ieri ha ufficializzato l’ingresso nel cda di Randy Levine, dal 2000 presidente dei New York Yankees, la più famosa squadra di baseball della Major League, da settembre partner di Cardinale nell’investimento che ha portato RedBird ad acquisire il Diavolo. Levine, forte di un rapporto personale con lo stesso Cardinale, sarà una sorta di suo braccio destro e potrà dare il suo contributo di altissimo livello soprattutto per rendere sempre più globale il brand Milan. Un mago dello sport inteso come business e intrattenimento, in linea con quanto già avviato nel Milan da Elliott nel 2018 e che verrà portato avanti da Cardinale: conti a posto e immagine sempre più brillante a livello mondiale. Elementi fondamentali per la crescita di un club che i tifosi, però, vorrebbero anche vincente e Levine, ha vinto tantissimo con il baseball: la franchigia di New York è stata capace di conquistare 27 titoli Mlb nella loro storia. Calciomercato Milan, clamoroso: che intreccio con l'Inter! >>>