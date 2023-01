Milan, Levine nuovo membro del CDA: i piani per il futuro

Milan, Levine nel CDA: cosa riserva il futuro?

La nuova sfida di Randy Levine, si legge, è lanciata. Dai New York Yankees al Milan. Un gigante che RedBird intende risvegliare anche grazie alla nuova sinergie con la franchigia americana. Levine fa parte ufficialmente del Cda del Milan. Il legame si è saldato lo scorso 31 agosto quando RedBird comprò il Milan da Elliott per 1,2 miliardi. La proprietaria della squadra di baseball, Yankee Global Enterprises, ha acquistato una partecipazione di minoranza. L'obiettivo è quello di far crescere la visibilità del Milan, come trasmettere le paritte rossonere su YES Network.