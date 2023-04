Milan-Lecce, Pioli non si fida: una rivoluzione ‘soft’ | Serie A News

Stefano Pioli, per Milan-Lecce di oggi pomeriggio a 'San Siro', cambierà quattro elementi della sua formazione titolare. Turnover ponderato

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha parlato di Milan-Lecce, partita in cui Stefano Pioli, tecnico rossonero, punta con decisione alla vittoria. L'estati della qualificazione del Diavolo in semifinale di Champions League va messa, come affermato dall'allenatore in conferenza stampa, "in una stanza blindata". Ora il suo obiettivo è quello di riportare la concentrazione dei suoi giocatori sul campionato.

Milan-Lecce, Pioli cambia pochi elementi tra i titolari — D'altronde, prima di Milan-Inter del prossimo 10 maggio, ci sono quattro impegni di Serie A. Il primo, oggi, è contro il Lecce. Quindi il Diavolo dovrà vedersela con la Roma (allo stadio 'Olimpico'), Cremonese e Lazio (entrambe le partite a 'San Siro'). La qualificazione alla prossima edizione della Champions passerà per il torneo nazionale e i rossoneri hanno tutta l'intenzione di centrare l'obiettivo.

A patto, ovviamente, che sfoderino la medesima concentrazione e la stessa ferocia delle notti europee. Evidentemente il tecnico milanista non si fida dei salentini di Marco Baroni. I quali, sebbene a secco di vittorie da tanto tempo, giocano sempre un buon calcio e sono una formazione ricca di talento. Motivo per cui, in questo Milan-Lecce di oggi, Pioli opterà per un turnover ponderato, una rivoluzione 'soft' e non sul turnover integrale come quello visto a Bologna.

Non ci saranno lo squalificato Davide Calabria e gli infortunati Tommaso Pobega (frattura costale composta) e Olivier Giroud (problema al tendine del polpaccio). Giocherà Ante Rebić in attacco. Zlatan Ibrahimović è recuperato, ma andrà inizialmente in panchina. Dopo la restituzione dei 15 punti di penalizzazione alla Juventus il Milan, ora, è quinto in classifica e, pertanto, prima di iniziare a pensare al derby, deve anche mettersi a correre in campionato. Facendo cadere, per prima, la testa del Lecce in quel di 'San Siro'.