Milan, rossoneri fortunati: il Lecce è stato dominante

Milan, il Lecce domina

Il Milan, si legge, riacciuffa una partita nella quale era sprofondato sotto di 2-0 dopo un primo tempo in cui è stato letteralmente dominato da un Lecce scintillante. Il pareggio, però, non può rassicurare Pioli in vista della SuperCoppa. Adesso lo svantaggio dal Napoli è aumentato a 9 punti. Ma questo non è il problema maggiore: il Lecce è stato dominante, con il solo limite di non capitalizzare abbastanza una mezzora di sostanza e notevole bellezza. Un avvio in apnea per un Milan: Pobega, si legge, non garantisce la stessa copertura di Tonali, assente per squalifica, e per di più fatica a raccordare il gioco. Bennacer è sovrastato dal centrocampo avversario e la difesa è sempre mal allineata. Il Milan nel secondo tempo prende gioco e campo, pur senza incantare nel gioco, l'ha raddrizzata grazie a un tiro del solito Leao e un gol di Calabria. Scambio clamoroso? Spunta una possibilità in Serie A >>>