Milan-Lecce 2-0, Leao: “Se voglio restare? Sì, ma …” | Serie A News

Doppietta di Rafael Leao nel 2-0 del Milan sul Lecce a San Siro. Nel post-partita il portoghese è tornato brevemente sulla questione rinnovo

Rafael Leao autentico mattatore di Milan-Lecce, partita della 31^ giornata della Serie A 2022-2023 terminata 2-0 per il Diavolo di Stefano Pioli proprio grazie ad una doppietta dell'attaccante portoghese. Il quale, dopo aver illuminato lo stadio 'Maradona' di Napoli con un super assist per Olivier Giroud in Champions League, ha deciso la sfida in campionato contro i salentini con due reti di pregevole fattura.

Milan-Lecce 2-0, che spettacolo Leao! — Per 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, questo è il miglior momento della stagione di Leao. Oggi è il 'custode' di 'San Siro' perché il Milan accelera quando accelera lui. Con i due gol in Milan-Lecce, Leao ha toccato quota 12 in stagione, suo massimo di sempre, confermando, per giunta, la sua 'simpatia' verso la squadra pugliese. È la sua vittima italiana preferita, e, tra l'altro, l'unica a cui ha fatto gol di testa con il Diavolo.

Soltanto un altro giocatore portoghese, in Serie A, aveva messo in fila due stagioni in doppia cifra: Cristiano Ronaldo. Dopo Milan-Lecce 2-0, Leao ha parlato del match: «E’ bello segnare. Ci pensavo prima della partita, oggi dovevo fare gol. Era importante vincere, era tanto che non lo facevamo in campionato. Il gol nel primo tempo è stato importante. Stiamo facendo una stagione incredibile in Champions e dobbiamo tornarci. La penalizzazione della Juventus? Noi facciamo il nostro e non guardiamo gli altri».

"Molto contento di essere qua: il Milan è casa mia" — Pioli, nel post-partita di 'San Siro', ha parlato di Leao in termini quasi paterni. «Oltre i risultati, la soddisfazione più grande per gli allenatori è migliorare i calciatori. Rafa ha ancora margini, è giovane. Credo che sia più completo rispetto alla scorsa stagione. Ora deve chiudere di più sul secondo palo: sono pochi i terzini destri che possono reggerlo sui centimetri. Deve arrivare di più in area e attaccare di più il secondo palo».

E Leao, in risposta, a distanza, qualche minuto dopo l'intervista del suo allenatore, ha detto: «Il mister vuole che mi alleni sui colpi di testa: dice con il mio corpo devo fare più gol. Sono molto contento di essere qua, il Milan è casa mia - ha quindi chiosato Leao sulla questione del rinnovo del suo contratto in scadenza il 30 giugno 2024 -. Se voglio rimanere? Sì, però ci sono altre cose da sistemare». Spetterà ora a Paolo Maldini e Frederic Massara trovare la quadratura del cerchio.