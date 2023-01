Milan, Leao è il tuo uomo decisivo. Ma serve la sua versione migliore

Per rinascere dalle proprie ceneri, il Milan si aggrapperà a Rafael Leao: servirà, però, la migliore versione dell'attaccante portoghese

Enrico Ianuario

L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' focalizza l'attenzione su Rafael Leao, l'unico attaccante ad essere andato in rete nel mese horror di gennaio. Dopo aver segnato contro Salernitana e Lecce, l'attaccante portoghese si è eclissato come il resto della squadra, ma resta comunque l'unico rossonero ad aver creato problemi alle squadre avversarie in questo inizio 2023. Se i compagni di reparto non hanno dato segni di vita, il Milan si aspetta da Leao il massimo perché ha le qualità per farlo e soprattutto perché è uno dei pochi in grado di saltare l’uomo e creare superiorità numerica. Nel match di oggi contro il Sassuolo, Pioli spera di vedere la migliore versione del classe '99, che già l'anno scorso, al Mapei Stadium, fu decisivo con i suoi tre assist per la doppietta di Giroud e il gol di Kessie.

La partita di oggi conterà tantissimo per i rossoneri, i quali saranno spinti dai 70mila spettatori che saranno sugli spalti di 'San Siro'. Se la presenza dei tifosi è folta, anche diversi calciatori dovranno rispondere 'presente' all'appello. La gara di oggi sarà importante per quei giocatori che in questo mese hanno faticato, come ad esempio Giroud che oggi verrà schierato nuovamente dal primo minuto. Così come oggi scenderà in campo dal primo minuto De Ketelaere, quattro mesi dopo da quell'Empoli-Milan terminato con una vittoria in extremis da parte dei rossoneri. Arrivato per 35 milioni di euro in estate, CDK non ha ancora segnato un gol in maglia rossonera.

A centrocampo, secondo il quotidiano romano, salgono le quotazioni di Pobega per affiancare dal primo minuto Tonali, con Krunic che partirebbe dalla panchina. Theo Hernandez e Calabria sono recuperati e giocheranno titolari, mentre non ci sarà Tomori a causa di un infortunio muscolare. Ecco come e dove vedere Milan-Sassuolo in tv o in diretta streaming.