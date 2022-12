Milan, il rinnovo di Leao: gli indizi dai messaggi social

Secondo quanto riportato dalle pagine de La Gazzetta dello Sport, resterrebbe intatta la fiducia del Milan per il rinnovo di Rafael Leao

Secondo quanto riportato dalle pagine de La Gazzetta dello Sport, resterrebbe intatta la fiducia del Milan per il rinnovo di Rafael Leao. I rossoneri, si legge, sarebbero pronti a offrigli un accordo quattro volte più ricco di quello attuale: da un milione e mezzo a sei milioni. Il che sarebbe utile anche per saldare la multa allo Sporting Lisbona. L'accordo si potrebbe trovare sui 6 milioni e mezzo, a mezza strada tra offerta e richiesta del calciatore. Non si dovrebbe, comunque, arrivare a uno stipendio a doppia cifra.