Milan, la crisi colpisce anche Leao: il gol manca dal 23 settembre

Come analizzato dall'edizione odierna di Tuttosport, la crisi del Milan colpisce anche Rafael Leao . Il portoghese era stato preannunciato come uno dei grandi protagonisti di questa stagione ma ha, finora, toppato. La numero 10 sulle spalle e il carico di tante responsabilità, la stella portoghese aveva iniziato bene, ma poi si è perso per strada.

Il gol manca dal 23 settembre

La fase offensiva del Milan si basa sulle accelerazioni di Leao e, forse, da questo si spiegano le difficoltà dell'attacco rossonero. Il Milan non funziona se non funziona Leao e al portoghese manca il gol dal 23 settembre nella sfida decisa proprio da lui contro l'Hellas Verona. Tuttosport, infine, sottolinea anche l'astinenza di assist, gli ultimi due contro la Lazio del 30 settembre, e le recenti e opache prestazioni. Con l'Udinese, infatti, Leao ha effettuato 11 cross, ha perso 25 palloni e non ha fatto neanche un tiro verso lo specchio della porta. Insomma, un periodaccio sia per Leao che per il Milan. LEGGI ANCHE: Milan, incontro tra Ibrahimovic e Cardinale: le ultime >>>