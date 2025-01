Milan, Leao insegue Ibrahimovic. Theo Hernandez: intrigo rinnovo

Verso Dinamo Zagabria-Milan: come scrive 'La Gazzetta dello Sport', questa è la migliore Champions League di Rafael Leao, tolto contro il Parma per risparmiarlo fisicamente. L’ultima immagine è infatti Rafa sorridente che in ciabatte corre ad abbracciare Chukwueze al gol vittoria. In Europa Leao è reduce da tre partite di fila in gol, tra Slovan Bratislava, Stella Rossa e Girona. C’è un obiettivo ambizioso: l’ultimo rossonero capace di andare oltre una simile serie positiva era stato Ibrahimovic nel 2011-12 con 5 reti di fila. Lo stadio Maksimir, tra l’altro, evoca ricordi visto che il primo gol in trasferta nella competizione arrivò qui.