Milan, Leao si ferma: ecco la storia dei suoi infortuni

Dopo lo stop di Rafael Leao nella partita contro la Lazio, La Gazzetta dello Sport, ha parlato della storia dei suoi infortuni. Prima del Milan, si legge, si trova uno stop di Leao, per noie muscolari ai tempi dello Sporting Lisbona, il primo anno di Rafa tra i 'grandi'. Nel 2017-18, il primo tra i professionisti, il portoghese saltò una quindicina di partite per problemi fisici. Col Milan, ha saltato 14 partite per infortunio e due a causa del Covid, entrambe a settembre 2020. Il primo stop serio è arrivato a novembre 2020, cinque partite saltate per un infortunio al bicipite femorale della coscia destra. Saltò tre partite di Serie A e due in Europa. L'ultimo infortunio serio risale all'anno scorso, quando Leao saltò cinque partite a causa di un altro stop al bicipite femorale. Il Milan è riuscito a vincere solo in un'occasione, contro l'Empoli, perdendo con Liverpool e Napoli. LEGGI ANCHE: Leao, Ibrahimovic e un acquisto sfumato: mercato Milan, le ultime di oggi