Milan, Leao e l’atto di maturità. Fonseca ha capito che…

Come scrive 'Tuttosport' oggi in edicola, a Rafa Leao non piace stare in panchina e anche nel post Slovan Bratislava-Milan lo aveva ribadito (QUI LE SUE PAROLE). Fonseca aveva risposto sul tema dicendo che Rafa sapeva il perché di quella scelta. Contro l'Empoli, Leao torna da titolare, in attacco con Musah e Pulisic a completare la linea dei trequartisti alle spalle di Alvaro Morata. Il gol in campionato a San Siro manca dal 25 maggio scorso, nel 3-3 contro la Salernitana dell’ultima giornata di campionato.