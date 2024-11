Leao potrebbe tornare titolare domani sera, all'U-Power Stadium, in occasione di Monza-Milan di campionato. Una partita che, in Capello, riporta alla mente quanto di bello ha vissuto in rossonero con Silvio Berlusconi, scomparso il 12 giugno 2023, che è stato Presidente e proprietario di entrambi i club, sebbene in tempi diversi.

"Monza-Milan, quasi un derby di famiglia" — «Nell'ultimo turno di campionato ho visto il Monza contro l'Atalanta e non ho capito perché abbiano annullato il gol di Samuele Vignato. Sarà come un derby, anche di famiglia, con il ricordo di Berlusconi», ha detto Capello. Il quale, poi, ha concluso la sua chiacchierata con i giornalisti parlando, più in generale, del campionato di Serie A.

«Lotta Scudetto? L'Inter non si può escludere, ma il Napoli ha un ottimo allenatore, con giocatori che hanno ritrovato la voglia: sarà un avversario complicato». I nerazzurri, per 'Don Fabio', sono anche la formazione italiana più accreditata ad andare avanti in Champions League: «È la squadra più completa e attrezzata, ha una rosa molto ampia e sostituti all'altezza in tutti i ruoli. Bisogna prestare attenzione, perché credo che quest'anno abbia tanta voglia di puntare molto sulla Champions». LEGGI ANCHE: Monza-Milan tra passato e presente: Galliani ricorda Berlusconi >>>