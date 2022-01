Milan, è Leao il futuro dell’attacco rossonero: bisogna blindarlo | News

Non solo il calciomercato in entrata: il Milan pensa anche a rinnovare il contratto dei calciatori in scadenza, tra cui anche quello di Leao

Enrico Ianuario

L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' fa il punto sul mercato del Milan. Secondo il quotidiano sportivo, uscito questa mattina in edicola, i rossoneri probabilmente faranno un grande mercato in estate. Nel frattempo il club di via Aldo Rossi potrebbe focalizzare il loro focus sui giocatori in scadenza di contratto. Tra questi c'è anche Rafael Leao, il quale è in scadenza nel giugno del 2024. L'attaccante portoghese, dopo due stagioni di alti e bassi, non aveva convinto il popolo rossonero, ma Stefano Pioli, così come la dirigenza, ha continuato a dargli fiducia e i risultati, finalmente, sono venuti a galla.

Insieme a Tonali, Leao è una delle pietre più preziose di questo Milan. Inoltre è anche il capocannoniere del Milan, a pari merito con Zlatan Ibrahimovic entrambi a quota 8 gol in stagione. Nonostante il calciatore in questione abbia ribadito più volte di stare bene a Milanello, ancora non si sono registrati particolari novità circa il suo rinnovo di contratto, ma è fuor di dubbio che l'ex Lille venga considerato un perno del futuro rossonero. Probabilmente, al termine di questa sessione di mercato, Maldini, Massara e l'agente del portoghese, Jorge Mendes, si sederanno a tavolino per trovare l'accordo definitivo e proseguire insieme la sua avventura al Milan. Ecco le Top News di oggi sul Milan: Lazetic ufficiale, offerta rifiutata per Thiaw

