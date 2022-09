Milan, Leao assente contro il Napoli: le idee di Pioli per sostituire Rafa

Rafael Leao sarà il grande assente nel match di domenica tra Milan e Napoli: ecco come potrebbe rimodellare la squadra Pioli

Enrico Ianuario

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' fa il punto sul Milan che dovrà fare a meno di Rafael Leao per la partita di domenica contro il Napoli. Non è l'unico problema per Stefano Pioli, il quale non potrà avere a disposizione sia Ante Rebic che Divock Origi, entrambi infortunati. Ecco, dunque, che l'allenatore rossonero dovrà rimodellare la squadra e inventarsi qualcosa di diverso per contrastare la squadra Luciano Spalletti, prima in classifica a pari merito proprio con il Milan e l'Atalanta.

Milan, le idee di Pioli

Secondo la 'rosea', Pioli lavora su tre opzioni. Il trasloco a sinistra di Saelemaekers, l'adattamento di Diaz e il jolly Krunic, quest'ultimo recuperato. La scelta potrebbe ricadere sul belga in quanto già in passato ha ricoperto il ruolo di esterno sinistro può liberare spazi per Hernandez e De Ketelaere. L'esperimento di Krunic 'alla Leao', con Diaz trequartista, era stato proposto proprio contro il Napoli nella gara dello scorso dicembre, anche se non andò benissimo quella partita né per lui né per la squadra.

Attenzione alla posizione di Tonali

Tonali sarà sicuramente della partita, ma nelle ultime partite si è potuto notare una certa evoluzione tattica del centrocampista ex Brescia. I suoi movimenti nel 4-2-3-1 sono in continua evoluzione, proprio come la sua posizione in campo. Ad esempio, nel successo contro il Napoli al 'Maradona', Tonali giocò da schermo arretrato davanti alla difesa, mentre Kessie e Krunic aggredivano i portatori di palla azzurri più avanti, in un 4-1-4-1 insolito. Mentre a Verona Pioli lo piazzò altissimo, quasi a ridosso del centravanti, e l’ex Brescia segnò una doppietta. In questo nuovo Milan scudettato, Tonali spesso si allarga sulla corsia sinistra per ritagliare spazi ad attaccante e terzino e 'creare superiorità numerica sulla fascia', come dice Pioli. Potrà succedere anche contro il Napoli, con Tonali 'largo' ma anche d’assalto, ad alzarsi quasi in linea con De Ketelaere e con Bennacer arretrato a fare la guardia.

Pobega arma da utilizzare a gara in corso

Pioli potrà anche beneficiare delle incursioni di Tommaso Pobega, reduce da un gran gol in Champions League contro la Dinamo Zagabria. Con lui il Milan ha ritrovato un tiratore scelto in mediana, come lo era stato Kessie fino all'ultima stagione. De Ketelaere invece è ancora a secco, anche se ha già sfiorato il gol in due occasioni (in realtà annullati due gol contro Udinese e Samp). Fino a questo momento ha alternato sprazzi da giocoliere a momenti anonimi, spostandosi tra la trequarti e il centro dell'area.