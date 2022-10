Milan, la leadership di Tonali sarà fondamentale contro il Chelsea | News

Sandro Tonali sempre più leader di questo Milan: il centrocampista rossonero questa sera dovrà contrastare gli uomini di Potter

Enrico Ianuario

Questa sera il Milan sarà ospite del Chelsea a Stamford Bridge per quella che sarà la gara valida per la 3^ giornata della UEFA Champions League. L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' ha fatto il punto sul match, focalizzandosi in particolar modo su Sandro Tonali, sempre più leader di questo Milan. Dovrà contrastare gli uomini di Potter in mezzo al campo insieme al suo compagno di reparto Ismael Bennacer, con l'obiettivo di fermare le avanzate dei 'blues' e ripartire in velocità. Muscoli, corsa e anche qualcosa di più ci vorrà questa sera per strappare un risultato positivo contro un Chelsea che, dopo una sconfitta e un pareggio, è chiamato a non sbagliare più.

Tonali è finito al centro di tante polemiche per la rimessa laterale di Empoli, ma quello fu un segno di un calciatore con grande mentalità che non ci sta a perdere punti. Legato ai colori rossoneri, il rinnovo del contratto fino al 2027 è stato quasi automatico vista la grande stagione scorsa. Era arrivato in prestito nel 2020, per poi essere riscattato dopo un'annata non esaltante. Tonali ha saputo dare delle risposte in campo ed è stato il Milan stesso a chiamarlo per prolungare il contratto e aumentandogli lo stipendio.

Questa sera sarà un Milan decimato dagli infortuni e Tonali si saprà sacrificare anche per i suoi compagni. Non ha ancora trovato il gol in questa stagione e spera proprio di sbloccarsi questa sera, in una gara che sicuramente sognava sin da bambino. Questa sera farà coppia con Bennacer, mentre dalla panchina sarà pronto eventualmente ad entrare a gara in corso. Assenti Vranckx e Bakayoko, le scelte di Pioli sono limitate. Questo sarà un ulteriore test sia per Tonali, ma anche per Bennacer di dare delle risposte importanti anche in un match di caratura internazionale. Ecco come e dove vedere Chelsea-Milan in diretta tv e in streaming.