Milan, le strategie della dirigenza in vista del mercato di gennaio | News

Con il mercato che sta per entrare nel vivo, il Milan dovrà lavorare per rinforzare la rosa: ecco le strategia della dirigenza rossonera

L'edizione odierna di 'Tuttosport' fa il punto sul mercato di gennaio del Milan. Sicuramente la dirigenza di via Aldo Rossi acquisterà un difensore centrale, considerato che Simon Kjaer è già fuori gioco a causa del grave infortunio al ginocchio. Priorità difensore, ma Maldini e Massara potrebbero anche acquistare un centrocampista. Probabilmente ciò è dovuto dal fatto che sia Kessié che Bennacer resteranno lontani da Milanello per diverso tempo perché impegnati nella Coppa d'Africa. Secondo il quotidiano sportivo torinese, non sono previsti interventi nel reparto d'attacco. Con i recuperi di Rafael Leao e Ante Rebic, Stefano Pioli si affiderà anche a loro due in attacco oltre a Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud, in attesa del recupero anche di Pietro Pellegri. Intanto il Milan pensa a un giocatore che sta per rompere con un Barcellona.