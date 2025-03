Milan-Lazio, ultima chance per Conceicao: se perdesse ancora …

Il Milan, infatti, ha confermato (anche se non pubblicamente) Conceicao e intende chiudere la stagione 2024-2025 con lui. Ma il lusitano sa benissimo come gran parte del suo futuro passi da questo snodo cruciale contro i capitolini. Vincere stasera, per 'Tuttosport' oggi in edicola, significherebbe, per Conceicao, proseguire la sua esperienza in rossonero.

Saltasse subito, occhio al 'traghettatore' Tassotti — Al contrario, infilare il terzo risultato negativo, unito all’eliminazione dai playoff di Champions League per mano del modesto Feyenoord, potrebbe anche portare a una clamorosa separazione. Subito o a fine stagione? Conceicao, per il quotidiano torinese, non avrebbe dato l'impressione di pensare alle dimissioni. Piuttosto, potrebbe essere il Diavolo ad essere 'spalle al muro', qualora si rendesse conto come i giocatori fatichino a seguire le indicazioni del tecnico.

E, per 'Tuttosport', per l'eventuale sostituzione immediata di Conceicao, avrebbe senso puntare, come traghettatore fino a fine campionato, su Mauro Tassotti, leggenda rossonera, richiamato a Milanello lo scorso 12 febbraio per dare una mano al Milan Futuro in Serie C. Sembra essere il profilo perfetto, fatto e finito, per gestire una situazione d'emergenza. LEGGI ANCHE: Milan-Lazio, parla Biglia: ecco le rivelazioni anche sull’epoca cinese >>>