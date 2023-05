Milan-Lazio, basta turnover: Pioli punta sui suoi titolari

Milan-Lazio, stop al turnover

Tolti tutti i giocatori che non hanno dato garanzie al Milan, restano una quindicina di uomini, si legge, quelli di cui Stefano Pioli si fida, quelli con cui si giocherà la Champions contro l'Inter e, oggi pomeriggio, un pezzo di corsa al quarto posto contro la Lazio. Il Milan contro la Lazio ritroverà in gran parte i titolari. Niente turnover, visto contro la Cremonese con tutti i problemi del caso. I tifosi invocano un turnover ragionato (due-tre cambi a partita, non di più) e sicuramente l'idea è ragionevole ma il campionato dice che il Milan fatica mentalmente a reggere il doppio impegno. Il turnover potrebbe tornare nella sfida contro lo Spezia, di nuovo massiccio. Giroud totem offensivo: in A non esulta dal 13 marzo ma in 40 partite ha segnato 13 gol, mentre Origi e Rebic non vanno oltre i 5.