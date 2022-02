Milan-Lazio senza Ibrahimovic: il leone in gabbia salta la Coppa Italia

Zlatan Ibrahimovic mancherà stasera a 'San Siro' per Milan-Lazio di Coppa Italia. Rientro presumibile per sabato 19 febbraio a Salerno

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Zlatan Ibrahimovic, il grande assente di Milan-Lazio, partita dei quarti di finale di Coppa Italia in programma stasera, alle ore 21:00, a 'San Siro'. Ibra scalpita per tornare in gioco il prima possibile. Mister Stefano Pioli, ieri, lo ha definito "un leone in gabbia" che non vede l'ora di rientrare in campo per dare una mano al suo Milan.