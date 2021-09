Milan-Lazio, ‘San Siro’ verso il tutto esaurito: caccia al biglietto

Anche per Milan-Lazio 'San Siro' dovrebbe essere tutto completo. Naturalmente, con la capienza ridotta al 50% per le norme anti-CoVid

'Tuttosport' oggi in edicola ha ricordato come anche per Milan-Lazio di domenica 12 settembre, alle ore 18:00, lo stadio di 'San Siro' sarà con tutta probabilità pieno così come è stato per il precedente match contro il Cagliari. La passione dei tifosi rossoneri, infatti, non si è mai sopita e da quando è stata consentita la riapertura degli stadi si è scatenata la caccia al biglietto.