Milan-Lazio, Romagnoli torna a San Siro da avversario

Oggi ci sarà Milan contro Lazio . Una partita estremamente importante per entrambe le formazioni. Per un giocatore in particolare, questa, sarà una gara speciale: l'edizione odierna del Corriere dello Sport, parla della gara e del ritorno a San Siro dell'ex capitano del Milan, Alessio Romagnoli , ora capitano della Lazio .

Milan-Lazio, il ritorno di Romagnoli

Il Romagnoli di oggi, si legge, è diverso da quello del Milan ed è nuovo di zecca. Ha giocato 37 partite, 29 di campionato. Nell'ultima annata milanista ne aveva giocate 27 in tutto, 19 in campionato, 16 da titolare. Il Romagnoli della Lazio ha fatto il pieno di lazialità e di energia. Per tornare al Milan, la prima sfida da ex Alessio l'ha vissuta a gennaio all'Olimpico, finì 4-0 contro i rossoneri. Oggi è il giorno del ritorno a S.Siro. Finora Alessio ha vinto sia con la Roma (due volte), sia con il Milan, sia con la Samp (al ritorno). Alessio Romagnoli oggi pensa solo alla Lazio, è nel posto giusto. Al primo anno può centrare la Champions, per anni sogno proibito.