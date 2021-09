Milan-Lazio, riecco Ibrahimovic: quanti gol segnati ai biancocelesti

Zlatan Ibrahimovic tornerà in campo per Milan-Lazio di domenica. Alla squadra romana l'attaccante svedese segna spesso e volentieri

Zlatan Ibrahimovic , recuperato dall'infortunio al ginocchio, sarà in campo per Milan-Lazio di domenica pomeriggio, ore 18:00 , a 'San Siro'. Bisognerà soltanto capire se lo svedese scenderà sul terreno di gioco dall'inizio per poi uscire, oppure se partirà dalla panchina per subentrare a gara in corso.

Zlatan, infatti, come sottolineato da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, ha segnato alla Lazio, in carriera, 8 gol in 14 sfide disputate con le maglie di Juventus, Inter e Milan: in media, una rete ogni 135'. E non ha alcuna intenzione di fermarsi. Il nativo di Malmö, nella passata stagione, funestata dagli infortuni, ha segnato 15 gol in 17 gare di Serie A, 17 totali in 27 presenze.