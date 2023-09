Milan-Lazio, la chiave in mediana: Reijnders-Vecino, scontro di filosofie

Nella giornata odierna, alle ore 18:00, andrà in scena il big match della 6^ giornata di Serie A tra Milan e Lazio. Un confronto che potrebbe già dire tanto a livello di classifica e che mette a confronto due club in situazioni diverse. Il Diavolo ha ritrovato la retta via dopo la batosta nel derby, i biancocelesti sembrano dover ancora rimettere a posto qualche ingranaggio.