Milan-Lazio, da Saelemaekers messaggio a Pioli: allontanati i rivali

Alexis Saelemaekers si candida per una maglia da titolare in Milan-Lazio di domenica. È andato in gol nell'ultima gara disputata con il Belgio

Daniele Triolo

Alexis Saelemaekers, esterno destro rossonero, ha mandato un messaggio al tecnico Stefano Pioli. Ottimo, in vista di Milan-Lazio, partita della 3^ giornata di Serie A in programma domenica alle ore 18:00 a 'San Siro'. Il laterale belga, infatti, come ricordato da 'Tuttosport' oggi in edicola, ha segnato il suo primo gol con la maglia della sua Nazionale. È accaduto in occasione della sfida di qualche giorno fa contro la Repubblica Ceca. Un match importante ai fini della qualificazione del Belgio ai Mondiali di Qatar 2022.

Entrato in campo nella ripresa, nella fila degli uomini di Roberto Martínez, al posto di Yannick Carrasco, Saelemaekers ha trovato la rete del 3-0 al termine di un'azione manovrata. Un gol che ha messo in mostra un'ottima lettura offensiva da parte del milanista. È stato abile a buttarsi nello spazio ed a trovare la conclusione vincente. Pioli ha preso nota, con soddisfazione, dei progressi del suo numero 56 a grandi livelli. Questo visto che, spesso, gli chiede di essere più aggressivo vicino l'area di rigore per arrivare più spesso sui palloni che arrivano sul secondo palo. Come quando segnò contro Sassuolo e Roma.

Ad ogni modo, quello dell'altro giorno è un gol importante ed un segnale per tutti, a Milanello: scalzare Saelemaekers dal ruolo di titolare di questo Milan sarà difficile. Saelemaekers, dunque, in gran forma, si candida per giocare titolare in Milan-Lazio di domenica, nonostante, alle sue spalle, premano Alessandro Florenzi (che può comunque giocare anche da terzino) e Junior Messias (soluzione più offensiva voluta dal Milan nell'ultimo calciomercato estivo).

Saelemaekers non è un giocatore di quelli che fanno alzare gli incassi al botteghino, il commento di 'Tuttosport', ma è quel calciatore che ogni allenatore vorrebbe avere. Disciplinato, sempre sul pezzo, mai una parola fuori posto. Dà sempre il massimo in allenamento e sul campo. Al di là di questo, però, non ha mai avuto alcun timore reverenziale, né verso i compagni più esperti né verso gli avversari. Ecco perché è fondamentale nel Diavolo di Pioli. Milan-Lazio, torna Ibrahimovic: ecco i due sogni dello svedese >>>