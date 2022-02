Milan-Lazio, la curiosità sull’arbitro Sozza | Coppa Italia News

Simone Sozza dirigerà domani sera Milan-Lazio, partita dei quarti di finale di Coppa Italia. L'arbitro è della sezione A.I.A. di Seregno!

Domani sera sarà Simone Sozza, classe 1987, a dirigere Milan-Lazio, partita dei quarti di finale della Coppa Italia 2021-2022, in programma alle ore 21:00 a 'San Siro'. Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come il designatore arbitrale, Gianluca Rocchi, abbia molta fiducia nelle qualità di Sozza, che viene visto come uno dei direttori di gara più promettenti della nuova generazione.

Al contempo, però, il quotidiano romano ha anche evidenziato come inviare Sozza per Milan-Lazio sia una scelta, se non proprio rischiosa, almeno sulla carta azzardata. Sozza, infatti, appartiene alla sezione A.I.A. di Seregno, provincia di Monza e della Brianza. Una città che dista, di fatto, poco più di 26 chilometri da Milano se si passa dalla statale del Lago di Como; poco meno di 29 chilometri prendendo la superstrada Milano-Meda e poco meno di 34 se si prende la A4.

Non è la prima volta che una designazione arbitrale faccia discutere per 'vicinanza chilometrica' all'una o all'altra squadra impegnata in una partita. Nella stagione 2018-2019 l'allora designatore arbitrale Nicola Rizzoli inviò Fabrizio Pasqua della sezione A.I.A. di Tivoli (33,4 km di distanza da Roma), ma residente a Ciampino (16 km dalla Capitale!) per Lazio-Bologna. Che, per la cronaca, terminò 3-3 tra le polemiche.

Massimiliano Irrati, della sezione A.I.A. di Pistoia, ma nato a Firenze, ha diretto sia la Fiorentina sia l'Empoli. Lo stesso Rocchi di Firenze diresse Empoli-Spal nel 2019, così come l'arbitro Daniele Minelli, della sezione A.I.A. di Varese, ha arbitrato quattro volte in carriera il Como (28 km di distanza). Proprio la Lazio, infine, è stata protagonista di un episodio al limite. L'arbitro Vincenzo Orlandini di Roma diresse il derby della Capitale il 4 aprile 1956. Milan, folle idea per il centrocampo: Elliott dirà sì? Le ultime di mercato >>>

