Milan-Lazio 2-0, Pioli: “Champions? Abbiamo un sogno” | Serie A News

Le dichiarazioni di Pioli nel post-partita di Milan-Lazio 2-0 sono state riportate, tra i quotidiani sportivi oggi in edicola, anche da 'La Gazzetta dello Sport'. Più che sull'analisi del match contro i biancocelesti, dominati in lungo e in largo dal Diavolo, è stato inevitabile, per Pioli, parlare dell'imminente derby di Champions League contro l' Inter .

«Dobbiamo goderci tutto ciò che ci girerà intorno fino alle ore 20:59 di mercoledì sera e poi sparare tutto quello che abbiamo», ha esordito il tecnico del Milan. «L’Inter è in un ottimo momento, sono una grande squadra. Non credo che siamo favoriti, ma questo non ci interessa, noi stiamo bene. Giochiamo una semifinale di Champions, per quasi tutti noi è la prima volta, dobbiamo sentire questa elettricità, questa eccitazione. Un sogno ce l’abbiamo, sarebbe bello realizzarlo e faremo il massimo».

Diavolo tra il sogno Champions e la lotta in campionato

Intanto, però, con i tre punti colti in Milan-Lazio, la squadra di Pioli è rimasta in corsa per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, tutt'altro che scontata vista la classifica dei rossoneri in campionato. «Questo successo è stato convincente, perché siamo stati più brillanti e determinati degli avversari e abbiamo lavorato molto bene nelle due fasi, ma se non diamo continuità non risolviamo i nostri problemi in campionato. Dobbiamo vincere le ultime quattro per non rischiare di restare fuori dalla prossima Champions».