Milan, brivido Leao. Ma lui tranquillizza tutti: “Niente di grave”

Rafael Leao è uscito dopo pochi minuti di Milan-Lazio ieri pomeriggio a 'San Siro'. Lo stop non dovrebbe, però, preoccupare troppo. Il punto

'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato dell'infortunio occorso a Rafael Leao durante Milan-Lazio di ieri pomeriggio a 'San Siro'. L'attaccante portoghese, intorno al 9', si è avvicinato alla panchina toccandosi l'inguine, nella zona destra. Già intorno al 5', ha fatto notare il quotidiano torinese, Leao si era massaggiato la parte; quindi l'aveva sollecitata al 7' con una volata delle sue verso Ivan Provedel, portiere ospite ed all'8' in uno sprint per superare Adam Marušić.

Milan, Leao si infortuna. È in dubbio per il derby — A quel punto, inevitabilmente, un brivido ha percorso il corpo dei tifosi del Milan, sia dei 72mila allo stadio sia di quelli davanti alla tv. Leao, infatti, si è arreso ed è uscito all'11' di Milan-Lazio, lasciando il suo posto in campo ad Alexis Saelemaekers. Il miglior giocatore del Milan, l'MVP dello Scudetto 2022, costretto ad uscire dal campo per un problema muscolare a quattro giorni dal derby contro l'Inter valevole per le semifinali di andata di Champions League.

In quel momento, ha evidenziato 'Tuttosport', il pensiero era tutto per Leao, anziché per la partita contro la Lazio. I suoi compagni, Theo Hernández e Fikayo Tomori prima di tutti, lo hanno raggiunto a bordo campo e lo hanno consigliato di fermarsi. Anche per evitare problemi per le successive partite. Quindi, la pacca sulla spalla di Olivier Giroud. Come a dirgli 'vai, qui ci pensiamo noi'.

A fine partita ha detto a tutti di stare bene — Per capire le reali condizioni di Leao bisognerà attendere oggi. Da capire se il fastidio svanirà da solo o se ci sarà bisogno di svolgere degli esami strumentali per comprendere l'entità del problema muscolare. Già nel post-partita, però, sia Leao sia Pioli hanno cercato di rasserenare l'ambiente rossonero. Forse il ragazzo si è fermato in tempo. Lasciando lo stadio, ha detto ai cronisti presenti a 'San Siro' di stare bene.

Per essere sicuri, però, bisognerà aspettare le classiche 24 ore. Se non qualcosa in più. «L'ho visto sereno a fine partita, si sentiva bene, ma in queste situazioni muscolari, è sempre meglio aspettare perché a caldo si hanno delle sensazioni a volte diverse - ha detto Pioli su Leao al termine di Milan-Lazio 2-0 -. Domani (oggi, n.d.r.) sarà importante fare le valutazioni. Onestamente - ha aggiunto Pioli - non credo, per quello che mi ha detto lui, che sia una cosa particolarmente grave, però giochiamo fra quattro giorni e quindi dovremo vedere. Io penso e spero si sia fermato in tempo, però bisognerà capire come si alzerà dopo aver riposato. Comunque se è uscito, è perché qualcosa ha avuto, penso un affaticamento all'adduttore».