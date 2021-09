Milan-Lazio 2-0, nuovo look ma solito Ibrahimovic: re con la treccia

Zlatan Ibrahimovic ci ha messo 5' per andare a segno in Milan-Lazio ieri pomeriggio a 'San Siro'. Implacabile il bomber svedese

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha analizzato la prova di Zlatan Ibrahimovic in Milan-Lazio. L'attaccante svedese, entrato al 60', ha impiegato appena 5', infatti, per imprimere il suo marchio sulla partita di 'San Siro'. Sono 503, adesso, le reti di Ibrahimovic con squadre di club in tutta la sua carriera.

Ibrahimovic era al rientro, ieri pomeriggio in Milan-Lazio, dopo quattro mesi di totale inattività. Il 9 maggio scorso, infatti, si era infortunato al ginocchio sinistro in Juventus-Milan 0-3. Dopo alcune settimane di terapia conservativa, l'operazione in artroscopia di pulizia al ginocchio subita il 18 giugno per risolvere il problema in via definitiva.

Zlatan, nel corso di questi mesi, ha sudato per rientrare. Ha lavorato prima in palestra, poi a parte, infine in gruppo. Recuperando alla perfezione, come suo solito. Il boato di 'San Siro' ne ha accolto già le fasi di riscaldamento, acclamandolo come il suo Dio quando poi è entrato in campo. Subito una palla-gol per lo svedese, prima della rete del 2-0 sulla squadra di Maurizio Sarri.

Un tap-in facile facile, a deviare in porta l'assist di Ante Rebic, proprio sotto la Curva Sud. Ibrahimovic in Milan-Lazio è dunque tornato al gol 175 giorni dopo l'ultima volta (Fiorentina-Milan 2-3 del 21 marzo) e 126 giorni dopo l'ultima apparizione ufficiale con la maglia rossonera. Le avversarie in Serie A sono avvisate: il re è tornato, anche con un nuovo look, con una treccia molto lunga rispetto al solito.

Ibra sarà in campo, presumibilmente, anche in Liverpool-Milan di Champions League, visto che Olivier Giroud ha appena recuperato dal CoVid. Poi, una volta che il francese sarà tornato a regime, si aprirà ufficialmente il dibattito sui due: potranno giocare insieme? O saranno l'uno l'alternativa dell'altro? Per mister Stefano Pioli, meno male, soltanto l'imbarazzo della scelta. Milan, ha parlato Shevchenko: tutte le dichiarazioni dell'ex rossonero >>>