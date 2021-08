Milan, l’avventura di Ilicic all’Atalanta: luci e ombre in questi anni

Tuttosport ripercorre l'avventura di Josip Ilicic, obiettivo di mercato del Milan, in questi anni all'Atalanta: percorso fatto di luci e ombre

Il Milan potrebbe presto abbracciare Josip Ilicic. Lo sloveno lascerà l'Atalanta dopo 4 stagioni ed è pronto per una nuova avventura in una big del calcio italiano, anche se i rossoneri non hanno ancora l'accordo con i bergamaschi. Il giocatore possiede una grandissima tecnica abbinata ad una classe innata, ma in carriera non sempre è riuscito a esprimersi al meglio.