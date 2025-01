Milan, la top 8 in Champions fondamentale per Conceicao: ecco perché

Come scrive 'La Gazzetta dello Sport' il Milan ha bisogno di una serata simile a quello del Diavolo di Pioli che, nell’ottobre 2022, subissò 4-0 la Dinamo Zagabria . Una vittoria del genere e la qualificazione diretta agli ottavi da 6a classificata sarebbe importantissima per l'ambiente rossonero. Il Milan arriverebbe con in vento nelle vele verso il derby di domenica contro l'Inter. Un pareggio potrebbe mettere a rischio la permanenza nella top 8 .

Milan, Conceicao cerca la qualificazione diretta in Champions: sarebbe fondamentale per un motivo

Evitare i playoff, ricorda la rosea, sarebbe importantissimo per Conceicao che avrebbe due settimane vuote per spiegare bene al Milan le sue idee di gioco, cosa che non ha potuto mai fare da fine dicembre a oggi. Questa sera serve il migliore Rafael Leao per spaccare la partita. Fabio Cannavaro ha debuttato sulla panchina della Dinamo Zagabria con una sconfitta in Champions League contro l'Arsenal e una vittoria in campionato contro l'Istria. Lo stadio potrebbe essere un fattore importante della partita.