Milan, la rinascita di Rebic: da calciatore anonimo a bomber di scorta

Grazie a Stefano Pioli, Ante Rebic ha avuto una crescita impressionante al Milan: il croato è diventato un bomber di 'scorta'

Ante Rebic è sicuramente uno dei tanti calciatori rivalutati da Stefano Pioli. Stando a quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport' questa mattina in edicola, il croato è arrivato al Milan nell'anonimato più assoluto per poi diventare un bomber 'di scorta'. Anche grazie alle reti dell'attaccante croato, l'allenatore parmigiano ha conquistato una qualificazione in Europa League al suo primo anno sulla panchina rossonera. Ma non bisogna dimenticare delle sue decisive reti durante la seconda parte del campionato scorso. In assenza di Zlatan Ibrahimovic, Rebic ha segnato parecchi gol che sono valsi, alla fine, la qualificazione in Champions League.