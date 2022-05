Milan, la prova del 19: ecco perché lo Scudetto vale di più

Il Milan di Stefano Pioli è primo in classifica in Serie A, con 80 punti, e dovrà fare almeno 4 punti su 6 nelle prossime due partite che restano per concludere il campionato con la vittoria dello Scudetto. Il titolo numero 19 nella storia dei rossoneri, forse, sarebbe un po' inaspettato come quello vinto nel 1999 con Alberto Zaccheroni, e molto combattuto come quello vinto nel 2011 con Massimiliano Allegri. 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha spiegato perché ci sono molti motivi che renderebbero speciale un successo rossonero.