Milan, la prima maglia per il 2021-2022: ecco quando debutterà

Presentata ieri la nuova prima maglia del Milan per la stagione 2021-2022. Molto presto la vedremo indossata sul terreno di gioco

Ieri, in mattinata, A.C. Milan e PUMA hanno presentato la nuova prima maglia dei rossoneri per la stagione 2021-2022. La divisa, disponibile online e negli store del club rossonero e dell'azienda tedesca, celebra il significato di 'Move like Milan'. Riflette, in pratica, la rapida accelerazione della cultura della città meneghina. Motivo per cui le strisce canoniche sono reinterpretate in varie larghezze, ma in unico design simmetrico.