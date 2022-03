Milan, la difesa risponde presente: adesso bisogna alzare il muro | News

Nonostante il Milan faccia i conti con l'assenza di Kjaer e l'infortunio di Romagnoli, Tomori e Kalulu hanno retto alla perfezione la difesa

Enrico Ianuario

L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' si sofferma sulla difesa del Milan. E' da 294 minuti che i rossoneri non subiscono gol, l'ultimo subito risale nel match discusso contro l'Udinese, quando Udogie ha insaccato il pallone in rete con la mano. Dopo quel deludente pareggio, il Diavolo ha tenuto inviolata la propria porta in due match assolutamente non banali, ovvero nella semifinale di Coppa Italia contro l'Inter e nell'ultimo trionfo ai danni del Napoli.

Mancano dieci partite al termine della stagione e il Milan vuole conquistare uno scudetto che manca da diversi anni. Per farlo, dovrà fare in modo di non subire tanti gol, proprio come accadde nella fase finale della passata stagione. Nelle ultime cinque giornate, infatti, i rossoneri conquistarono un posto in Champions League chiudendo al secondo posto in classifica, tenendo inviolata la rete per ben 453 minuti. Nonostante l'assenza del leader difensivo Simon Kjaer e l'ultimo infortunio di Alessio Romagnoli, con Pierre Kalulu e Fikayo Tomori il Milan ha rischiato poco e nulla.

Molto bene, dunque. I rossoneri dovranno proseguire e cavalcare questa onda positiva e magari non subire un gol domani sera contro l'Empoli di un ex Milan: Patrick Cutrone. Proprio Cutrone faceva parte del Milan di Gattuso, una squadra con una media gol subiti inferiore a quella di ora. Adesso i conti tornano, con la squadra di Pioli che ha decisamente calato la media ad 1.03 reti incassate a partite. Un miglioramento progressivo, come riporta il quotidiano romano, per una squadra pronta a reggere la volata scudetto. Eslusiva PM, Lopez: "Il Barça vuole Kessie: può essere come il Keita di Guardiola".

