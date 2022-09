Milan, Krunic sulla via del recupero: ecco in quale partita può rientrare

Giornata importantissima per Rade Krunic quella di ieri, che ha segnato il suo rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2025 . Il bosniaco, nel frattempo, sta lavorando per smaltire lo stiramento al retto femorale che lo sta tenendo fuori dai giochi dal 20 agosto.

Stando a quanto riferisce 'La Gazzetta dello Sport' il numero 33 rossonero è pronto al rientro in campo. Secondo i piani il jolly di Stefano Pioli può ritornare a disposizione in occasione della partita di Champions League contro la Dinamo Zagabria, in programma mercoledì 14 settembre alle ore 18:45. Milan, ci siamo per il rinnovo di Tonali: ecco il nuovo stipendio del numero 8