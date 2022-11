Milan, Klose su Pioli: “Alla Lazio grande intensità negli allenamenti”

Il principale artefice della rinascita del Milan nel corso delle ultime stagioni è senza dubbio il tecnico Stefano Pioli, che ha cambiato totalmente la mentalità ai suoi giocatori; dopo aver preso in mano le redini di una squadra allo sbando l'allenatore italiano è riuscito, seppur con qualche fatica iniziale, a rimettere in piedi le sorti dei rossoneri. Nel giro di pochi mesi ha dimostrato il proprio valore, riuscendo a far rendere tutti i suoi ragazzi, anche quelli che sembravano non essere all'altezza del Diavolo; gran parte dei meriti per la conquista del diciannovesimo scudetto sono da attribuire a lui.