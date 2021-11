Milan, Kjaer tra i candidati per l’Ambrogino d’Oro 2021

Simon Kjaer, difensore del Milan, è candidato per l'onorificenza del Comune di Milano. Ecco la motivazione della sua presenza nell'elenco

Simon Kjaer, difensore del Milan, è tra i candidati per l'Ambrogino d'Oro 2021, onorificenza conferita dal Comune di Milano. Come riferito dal quotidiano 'Libero' oggi in edicola, il danese, classe 1989, è stato scelto per il suo pronto intervento in occasione di Danimarca-Finlandia degli ultimi Europei. In quell'occasione, come si ricorderà, aveva soccorso prontamente Christian Eriksen, centrocampista dell'Inter, colto da malore sul terreno di gioco.