Milan, Kjaer rassicura Pioli: è lui il primo acquisto in difesa

Simon Kjaer è tornato a pieno regime fisico in questi primi giorni raduno del Milan. Le sue condizioni rassicurano Pioli

Simon Kjaer è il primo rinforzo per il Milan nel reparto difensivo. La squadra rossonera ha dovuto fare a meno di uno dei suoi leader tecnici e carismatici da inizio dicembre, giorno del suo infortunio al legamento crociato contro il Genoa. Da allora Stefano Pioli ha reinventato la difesa e scoperto Pierre Kalulu, ma di certo il rientro di un elemento così importante come il danese non può passare inosservato.