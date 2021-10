Milan, che momento per Kjaer: nomination al Pallone d’Oro e rinnovo

Simon Kjaer, difensore del Milan, sta vivendo un momento magico. Leader dei rossoneri e della Danimarca, presto avrà un nuovo contratto

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola ha dedicato un approfondimento a Simon Kjaer, classe 1989, difensore centrale del Milan e capitano della Danimarca di Kasper Hjulmand. Il giocatore scandinavo, infatti, sta vivendo un momento magico, tra squadra di club e Nazionale.

A Milano è sempre più leader della retroguardia e gode della fiducia, dell'ammirazione e del rispetto di tutti i compagni. Con la selezione del suo Paese, invece, ora ha anche iniziato a calciare i rigori. Segnandoli, come accaduto nell'ultima gara delle qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022 contro la Moldavia.

Kjaer non è mai stato un calciatore di tante parole. Ma in campo si fa sentire, forte, eccome. Arrivato giovanissimo in Serie A per vestire le maglie di Palermo e Roma, è ritornato in età matura e qui, probabilmente, concluderà la sua carriera indossando la maglia rossonera. Il suo contratto scadrà il 30 giugno 2022, ma Paolo Maldini e Frederic Massara vogliono rinnovarglielo.

Lui al Milan sta bene e vuole rimanere, così come ha dichiarato qualche giorno fa proprio sulla questione del rinnovo del suo contratto. Così come Zlatan Ibrahimovic, Kjaer è dunque uno di quei leader del Milan, un uomo del quale lo spogliatoio ha sempre grande bisogno. Ed ora è anche tra i 30 nominati per il Pallone d'Oro 2021.

Non lo vincerà, naturalmente, ma già essere tra i candidati all'ambito premio è un riconoscimento per quanto fatto da Kjaer con il Milan e con la Nazionale (portata da capitano in semifinale degli Europei 2021). Anche se, negli occhi di tutti, resterà quanto fatto dal biondo difensore per l'amico Christian Eriksen, che, proprio durante la rassegna della scorsa estate, ha rischiato di perdere la vita.

Il pronto intervento di Kjaer e, successivamente, dei medici, ha evitato il peggio. Per tutto questo, dunque, il numero 24 rossonero merita soltanto stima ed applausi a scena aperta. Oltre che qualsiasi soddisfazione a livello di squadra e personale.