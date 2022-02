Milan, contrattempo per Kessié: a Milanello soltanto stamattina

Franck Kessié, centrocampista del Milan, tornerà a disposizione di Stefano Pioli per l'allenamento delle ore 11:30. Contrattempo logistico

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina ha parlato di Franck Kessié, centrocampista del Milan, poiché l'ivoriano, atteso ieri a Milanello per allenarsi con il gruppo agli ordini di Stefano Pioli, alla fine non si è visto. Nessun allarme, però, e nessun caso.

Il centrocampista, che ha preso parte alla Coppa d'Africa con la sua Nazionale, la Costa d'Avorio, ha avuto semplicemente un contrattempo logistico per far ritorno nel nostro Paese. Kessié è giunto a Milano ieri sera, con 24 ore di ritardo rispetto al previsto e, pertanto, si unirà ai rossoneri soltanto oggi.

L'allenamento del Milan a Milanello è previsto per le ore 11:30 e Kessié sarà presente. Il giocatore, uscito per un forte trauma al costato in occasione degli ottavi di finale della Coppa d'Africa tra Costa d'Avorio ed Egitto, gara che ha anche sancito l'eliminazione degli 'Elefanti' ivoriani dalla competizione, sta bene.

Le sue condizioni fisiche non destano preoccupazione e, pertanto, Kessié sarà a disposizione per il derby di sabato pomeriggio a 'San Siro', quando dovrebbe ritrovare una maglia da titolare nel 4-2-3-1 di mister Pioli. Vedremo se in mediana o sulla trequarti. Milan, il grande obiettivo del mercato estivo per la trequarti >>>

