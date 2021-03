Milan, Kessie goleador: raggiunti tre simboli della storia rossonera / News

Milan, Kessie a quota 26 gol

Franck Kessie e i calci di rigore: un binomio indissolubile. L’ivoriano è un cecchino dal dischetto e, in occasione del match contro l’Udinese, ha salvato il Milan da una sconfitta certa. Un punto guadagnato per la squadra e un traguardo personale raggiunto. Come evidenzia ‘Tuttosport’, infatti, Kessie ha raggiunto quota 26 gol con la maglia rossonera, eguagliando tre simboli di diverse ere, vale a dire Giovanni Lodetti, Frank Rijkaard e Ronaldinho.

