Milan, torna Calabria: si riforma la coppia Kalulu-Tomori

La coppia difensiva formata da Pierre Kalulu e Fikayo Tomori è stata una delle chiavi fondamentali per la corsa Scudetto della scorsa stagione del Milan . Nella prima parte di stagione, questa si è vista pochissimo dati i vari infortuni e Kalulu spesso utilizzato come terzino destro in emergenza.

Kalulu-Tomori, torna la coppia da Scudetto

Come si legge sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, questa coppia ha come primo compito quello di aggredire i portatori di palla avversari, recuperare palla e togliere ossigeno alla manovra avversaria. Con Kjaer, si legge, tutto questo non è possibile. Anche se il Milan non ha subito gol con il danese in campo. Le caratteristiche sono completamente diverse. Il ritorno di Calabria non va sottovalutato: Kalulu potrà tornare al centro della difesa e tornare all'approccio aggressivo che ha contraddistinto la difesa del Milan. Per Pioli, poi, non mancheranno le alternative. Calciomercato Milan -Adli e Brahim Diaz. I piani per l’attacco