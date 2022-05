Milan, Kalulu rinnoverà: è una delle priorità della dirigenza

Kalulu si è preso il Milan e presto prolungherà il proprio contratto, ovviamente con adeguamento dello stipendio. Ecco le ultime.

Se il Milan all'ultima giornata è in testa alla classifica e a un solo punto dallo Scudetto è anche merito di Pierre Kalulu, che si è inserito in modo eccellente in difesa, blindandola. Da quando gioca il francese classe 2000 il Milan ha preso pochissimi gol. Una vera e propria rivelazione, che ha scalato gerarchie in modo evidente e imponente. Secondo quanto riferisce Repubblica, appena finisce il campionato è previsto un incontro tra la dirigenza e il giocatore. L'obiettivo è arrivare al rinnovo. L'attuale contratto scade nel 2025 e potrebbe prolungare fino al 2027, ovviamente con adeguamento. Al momento prende solo 600 mila euro all'anno infatti. Una cifra sproporzionata al rendimento. Queste, intanto, le notizie più importanti della mattinata di oggi >>>