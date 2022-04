'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando della volata Scudetto in Serie A tra Milan (68 punti), Inter e Napoli (66, ma nerazzurri con una partita in meno), ha individuato i tre uomini chiave per ogni squadra. Quei tre elementi, quindi, presenti negli organici dei tecnici Stefano Pioli, Simone Inzaghi e Luciano Spalletti, che possono risultare decisivi per la vittoria finale del campionato 2021-2022. Noi ci soffermiamo, naturalmente, sui tre rossoneri.