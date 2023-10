Milan-Juventus, a San Siro torna un Weah: Tim a casa di papà George

Timothy Weah, come scrive Il Corriere dello Sport sbarca per la prima volta a San Siro, il palcoscenico dove il padre George ha recitato a lungo da protagonista, segnando e diventando uno dei protagonisti del Milan. Due scudetti, 58 gol, il Pallone d’oro alzato al cielo di Milano. Tim, adesso, vivrà la sua prima esperienza a San Siro in una partita molto difficile. Per ora Weah non ha lasciato il graffio con la maglia bianconera: la partita contro il Milan potrebbe essere quella giusta per sferzare.