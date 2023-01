Milan, può arrivare il preparatore personale di Vlahovic: il motivo

Il problema degli infortuni in casa Milan è evidente. Da diverso tempo a questa parte il Diavolo deve fare fronte a molteplici guai fisici, che se si condensano tutti insieme rischiano di creare qualche grattacapo di troppo. Stefano Pioli ha spesso dovuto fare la conta degli infortuni ed è stato costretto a schierare formazioni rimaneggiate.

Il problema persiste tutt'ora. Il Milan è sceso in campo a Salerno senza Maignan, Rebic, Ballo-Touré,Messias, Ibrahimovic e Florenzi. Chi per problemi muscolari e chi per altri infortuni, ma comunque rimane una situazione di emergenza.