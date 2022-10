Milan-Juventus, torna l’asse Leao-Theo Hernandez | Serie A News

La mancanza di Theo Hernandez si è sentita eccome. Non tanto nella gara contro l'Empoli, risolta proprio dal suo sostituto Ballo-Toure, ma quanto nella partita contro il Chelsea dove proprio il terzino senegalese non ha fatto bene. Theo Hernandez, a Stamford Bridge, è mancato non solo in fase di spinta, ma anche in fase difensiva dove, in una recente intervista rilasciata a 'Rivista Undici', ha detto di 'essere migliorato anche in difesa'.